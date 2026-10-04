L'Italia U21 si gioca l'Europeo con la Polonia, Baldini: "Sento i ragazzi convinti di vincere"

Domani l'Italia deve vincere e con due reti di scarto, se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. "Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, è come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada", assicura il tecnico in conferenza stampa. Il match con la Polonia chiude un ciclo e Baldini sente di dover mandare un messaggio ai giocatori che lo hanno accompagnato fin qui: "Ho già detto loro che non starò a guardare il risultato, perché in un momento particolare della mia vita mi hanno dato la possibilità di essere una persona felice, dandomi una grande ricchezza, non solo tecnica, ma anche interiore".