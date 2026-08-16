CALCIO ESTERO

Community Shield, dominio Arsenal: Manchester City sconfitto 3-0

I Gunners iniziano nel migliore dei modi la stagione e alzano subito un trofeo. A segno Calafiori, Havertz e Odegaard 

16 Ago 2026 - 18:01
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Dominio totale dell’Arsenal al Cardiff. La squadra di Arteta alza il primo trofeo stagionale, il Community Shield, e lo fa grazie a un perentorio 3-0 contro un Manchester City in grande difficoltà. Apre le danze Calafiori dopo 24 secondi, poi Havertz raddoppia e Odegaard chiude i giochi a inizio ripresa. Bene anche il nuovo acquisto dei Gunners Tzolis, autore di due assist all’esordio ufficiale con la maglia dell’Arsenal.

La partita

ARSENAL-MANCHESTER CITY 3-0
 Pronti via e i Gunners passano subito in vantaggio: Calafiori raccoglie un grande assist di Lewis-Skelly e batte Donnarumma sul primo piano. La reazione del Manchester City è molto debole, e al 28’ la squadra di Arteta raddoppia con Kai Havertz. Tzolis serve di testa - su cross di Odegaard - l’attaccante tedesco, che a sua volta di testa batte il portiere italiano. La prima vera occasione dei Citizens arriva solamente al 39’, ma il tiro di Haaland da centro area viene parato da Raya; sulla respinta Lewis-Skelly anticipa O’Reilly. Sugli sviluppi della stessa azione Semenyo crossa in mezzo, ma Doku viene anticipato all’ultimo da Ben White. Si chiude così la prima frazione, con la squadra di Maresca in grande difficoltà.
La ripresa inizia nello stesso modo. Tzolis ancora assist-man: il nuovo arrivo mette in mezzo per capitan Odegaard, che supera Gvardiol e spiazza Donnarumma con una finta. Dopp 47’ è già 3-0 ed è un dominio totale dei Gunners sul City. Con la partita chiusa dopo poco più di un tempo, nei minuti restanti l’Arsenal gestisce, ed entrambe le squadre effettuano diversi cambi, ma le occasioni latitano fino all’80’, quando Raya fa una bella parata su Semenyo. Termina dopo 3’ di recupero una partita che, sin dai primi minuti, non è mai stata in discussione. Dopo la vittoria della Premier League nella passata stagione, inizia con il piede giusto il 2026/27 per Arteta e i suoi.

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