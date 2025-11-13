Norvegia, Schjelderup a processo per la condivisione di un video hot con minori

Intanto però il classe 2004 è stato regolarmente convocato dal tecnico della Norvegia Stale Solbakken in vista degli impegni decisivi contro Estonia e Italia: "Ha fatto una cosa molto stupida", afferma il ct in conferenza stampa. Che poi entra nel merito della sua scelta: "Riceverà la sua punizione in Danimarca, e se la merita. Oltre a questo, perché dovrei punirlo ancora? Non credo sarebbe giusto. Anche se ciò che ha fatto è piuttosto grave, sono convinto che portarlo in squadra sia la decisione giusta.”