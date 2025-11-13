Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
SCANDALO NORVEGIA

Norvegia, Schjelderup a processo per la condivisione di un video hot con minori

Il calciatore del Benfica ha ammesso la sua colpevolezza: settimana prossima il verdetto del tribunale di Copenaghen. Mou intanto lo fa giocare e il ct norvegese non si fa problemi a convocarlo 

di Redazione
13 Nov 2025 - 11:54

La Norvegia è a un passo da una storica qualificazione al Mondiale: basterà battere l’Estonia a Oslo per staccare il pass per gli Usa e condannare l'Italia ai temuti playoff. A tenere banco però in questi giorni di avvicinamento alla partita è stato il caso che ha coinvolto Andreas Schjelderup. Nel fine settimana il giovane attaccante del Benfica ha ammesso di aver condiviso su Snapchat un contenuto che la giustizia danese ha classificato come "contenuto sessuale con minori"

Il video risale all'anno scorso, quando il calciatore giocava nel Nordsjaelland: per questo Schjelderup mercoledì prossimo finirà davanti al tribunale di Copenaghen per rispondere delle sue azioni: "Il reato per cui sarò condannato non riflette chi sono come persona né ciò che rappresento", ha scritto un contrito Schjelderup in un post su Instagram, invitando gli altri a non guardare né diffondere video con “contenuti dannosi o offensivi".

Intanto però il classe 2004 è stato regolarmente convocato dal tecnico della Norvegia Stale Solbakken in vista degli impegni decisivi contro Estonia e Italia: "Ha fatto una cosa molto stupida", afferma il ct in conferenza stampa. Che poi entra nel merito della sua scelta: "Riceverà la sua punizione in Danimarca, e se la merita. Oltre a questo, perché dovrei punirlo ancora? Non credo sarebbe giusto. Anche se ciò che ha fatto è piuttosto grave, sono convinto che portarlo in squadra sia la decisione giusta.”

La Federazione calcistica norvegese (NFF) condivide la posizione del tecnico. Anche la presidente Lise Klaveness, avvocato di professione, dopo un colloquio con il legale del giocatore ha concluso che Schjelderup non debba essere escluso. “Siamo molto fiduciosi nella nostra valutazione, e riteniamo che non siano necessarie ulteriori sanzioni”, ha dichiarato all'emittente NRK.

Una linea sposata anche dal Benfica. I portoghesi seguiranno da vicino l’evolversi della vicenda in vista del ritorno del giocatore a Lisbon ma anche loro hanno confermato che non lo sanzioneranno. Domenica Schjelderup è rimasto in panchina nel pareggio per 2-2 contro il Casa Pia, dopo che la squadra aveva sprecato un vantaggio di 2-0. Rui Costa, rieletto presidente del Benfica per il mandato 2025-2029, ha dichiarato ai giornalisti di sostenere il giocatore: “Conoscendolo, non l’ha fatto con cattiveria”, ha detto nella conferenza stampa successiva alla sua rielezione.

Ciò non significa, tuttavia, che la questione sia stata accolta senza polemiche. In Norvegia si è acceso un dibattito sull’opportunità di includere Schjelderup nella lista dei 24 convocati: “Possiamo chiedere al pubblico dell’Ullevaal di applaudire un uomo che, tra poche settimane, sarà processato con l’accusa di aver condiviso materiale sessuale con minori?”, scrivono i media locali.  Se Schjelderup sta ricevendo clemenza però è soprattutto per via della sua età e del riconoscimento pubblico del suo errore. Il centrocampista offensivo, tra i talenti più promettenti del Paese, ha compiuto 21 anni quest’estate: ne aveva 19 quando condivise il video. 

italia-norvegia
norvegia
mondiale
qualificazioni mondiali

Ultimi video

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:08
Cremonese, Terracciano: "Andiamo avanti con equilibrio"
11:17
Guai per Yonghong Li: 290 milioni di debiti e bancarotta per l'ex proprietario del Milan
10:47
Bologna: lesione per Cambiaghi, stop di tre settimane
10:00
Juve, la Francia chiama Thuram per sostituire Camavinga
09:08
Udinese premiata dall'Uefa per la sostenibilità