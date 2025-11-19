Mondiale 2026, segui i sorteggi playoff in diretta su Mediaset

Giovedì 20 novembre, in live streaming su Sportmediaset.it, dalle ore 13.00, in diretta da Zurigo, il sorteggio per le gare dei playoff che decreteranno le ultime nazionali partecipanti ai Mondiali 2026. Gli aggiornamenti dell'estrazione verranno dati in diretta anche durante l'edizione del tg di Sportmediaset, dalle 13.10 su Italia 1. Ai playoff, che si giocheranno a marzo, parteciperanno tutte le seconde classificate dei dodici gironi di qualificazione più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 tra coloro che non si saranno già garantite un pass diretto per il Mondiale o per i playoff attraverso il primo o secondo posto del girone di qualificazione. Il sorteggio con le 16 squadre che saranno divise in quattro fasce e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca. Le quattro vincitrici voleranno in Messico, Canada e Stati Uniti. Gli azzurri di Gattuso (in prima fascia assieme a Danimarca, Turchia e Ucraina) disputeranno la semifinale playoff in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League (quarta fascia). Mentre l'eventuale finale si giocherebbe invece con una delle squadre in seconda o terza fascia. Di seguito le quattro fasce: Fascia 1: Italia, Danimarca, Turchia e Ucraina. Fascia 2: Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo. Fascia 4: Svezia, Romania, Macedonia, Irlanda del Nord. Il sorteggio per determinare le squadre ospitanti delle finali si svolgerà immediatamente dopo: per ciascuna finale verrà selezionata una delle semifinaliste come squadra di casa. Adx 191425 nov 25