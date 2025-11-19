Logo SportMediaset

Calcio

Pisa, Tramoni: "La maglia numero 10 non mi dà pressione"

19 Nov 2025 - 19:39

"L'assist che ha permesso di segnare il gol vittoria a Tourè, che ha coinciso anche con la prima rete realizzata in casa, mi ha dato molta fiducia". Parola di Matteo Tramoni, l'attaccante del Pisa che oggi ha incontrato i giornalisti nel consueto media day in vista della ripresa del campionato dopo la pausa delle nazionali. "Mi sento bene - ha detto - sia a livello fisico che mentale e voglio cercare di essere determinante anche lunedì contro il Sassuolo e non mi pesa essere impiegato meno dello scorso anno perché fa parte del percorso". Tramoni è sicuramente il giocatore più rappresentativo dei nerazzurri, tra quelli che hanno conquistato la serie A lo scorso anno risultando spesso decisivo: "Indossare la maglia numero 10 non mi ha creato problemi e quindi non sento pressioni particolari. Siano un gruppo coeso e questo è ciò che conta: a Sassuolo ci aspettiamo una gara molto difficile, ma abbiamo lavorato durante la sosta e siamo prontissimi".

