Politano: "Nazionale un'emozione, peccato per la gara contro la Norvegia"

"Nazionale? È sempre un'emozione indossare la maglia dell'Italia: è un onore. È stato un peccato contro la Norvegia, perché nel primo tempo abbiamo dominato il campo, mentre nel secondo è calata l'intensità e le loro qualità sono venute fuori". Così Matteo Politano, attaccante del Napoli e della nazionale, a Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. "Aspettiamo i sorteggi di domani, poi dobbiamo prepararci al meglio per qualificarci al Mondiale: non c'è alternativa, dobbiamo affrontare queste due partite al massimo per tutta l'Italia", prosegue.