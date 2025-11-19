Logo SportMediaset

Calcio

Mondiali 2026, sorteggio playoff: estrae anche Materazzi

19 Nov 2025 - 20:15
© Getty Images

Ci sarà anche Marco Materazzi ad estrarre le palline del sorteggio dei play off per la Coppa del Mondo 2026, in programma domani (streaming alle 13 su Sportmediaset.it) nella sede Fifa di Zurigo. L'ex difensore dell'Inter e della nazionale, campione del mondo nel 2006, sarà uno dei tre assistenti al sorteggio, col francese Christian Karembeu e lo svedese Martin Dahlin. Il sorteggio definirà il cammino verso gli ultimi sei posti del Mondiale, sia quello dei due posti ai quali partecipano 6 squadre dagli altri continenti, sia quello degli spareggi europei, con 16 nazionali in lizza - tra cui l'Italia - e 4 posti a disposizione.

