Nations League, gli "italiani" volano: Ramos alla CR7, Hojlund c'è e si rivedono Koopmeiners e Zhegrova

Chi invece non pecca di freddezza è Rasmus Hojlund, 3 gol in 4 gare di Nations. Al 75', l'attaccante del Napoli ha realizzato il rigore - guadagnato dal laziale Isaksen - che ha mandato Ko il Galles. Non male dopo essere andato a segno contro Norvegia e Portogallo, colpendo quindi tutte le rivali del gruppo. Se con il club non aveva trovato la via della rete di fronte a Bologna e Fiorentina, dopo i gol a Como e Inter, stavolta arriva una risposta anche sulla sua leadership: a soli 23 anni è già trascinatore dei danesi, con cui ha segnato 16 reti in 39 gare.