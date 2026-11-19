La trasferta dei tifosi del Pisa a Empoli sarà possibile soltanto con la tessera del tifoso. È la disposizione adottata dalle autorità in vista del derby toscano in programma sabato 21 novembre alle 19:30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli (Firenze), valido per il campionato di Serie B. Una decisione che ha suscitato la reazione congiunta di Empoli Football Club e Pisa Sporting Club, che in una nota hanno espresso "profondo rammarico" e "stupore" per le restrizioni imposte alla vendita dei biglietti, auspicando una rivalutazione del provvedimento. Nel dettaglio, secondo le disposizioni delle autorità, i residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare il tagliando esclusivamente per il settore ospiti, curva sud, e soltanto se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club. Per i residenti nella provincia pisana è invece vietato l'acquisto dei biglietti negli altri settori dello stadio. I sostenitori nerazzurri residenti al di fuori della provincia di Pisa potranno invece acquistare i tagliandi per il settore ospiti senza l'obbligo della tessera. È inoltre previsto il divieto di cambio utilizzatore dei biglietti. "Ancora una volta, a uscire sconfitti sono il calcio e i suoi tifosi, coloro che ne rappresentano l'essenza e la passione", scrivono insieme Empoli e Pisa, "la sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte". E ancora, "uno stadio pieno e una curva calorosa, al di là dei colori, non sono un semplice contorno, ma parte integrante dello spettacolo e dell'identità stessa del calcio", si legge nella nota. Da qui l'auspicio che il provvedimento possa essere oggetto di un'ulteriore riflessione e rivalutato dalle autorità competenti, pur ribadendo che la sicurezza debba sempre rimanere la priorità.