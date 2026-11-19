Ufficiali le tre candidature per la presidenza della Fifa: il numero uno in carica Gianni Infantino sarà sfidato dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo e dal presidente della Federcalcio giapponese Kozo Tashima. La commissione elettorale dovrà ora pronunciarsi sull'ammissibilità delle candidature: il verdetto è atteso entro il 18 febbraio. Le elezioni si terranno il 18 marzo prossimo a Rabat, in Marocco, il vincitore dovrà ottenere la maggioranza dei voti delle 211 federazioni nazionali che compongono la Fifa.