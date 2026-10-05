Nations League, Croazia-Spagna: Modric cerca il riscatto contro la super Roja di Yamal

Poi c'è tanto altro nei rispettivi gruppi. La Croazia è nel pieno di un complicato ricambio generazionale, forse mascherato dalla vittoria sulla Repubblica Ceca. Ci sono giovani già affermati come il difensore Vuskovic (classe 2007 del Brighton) o i 23enni "italiani" Sucic e Baturina sulla trequarti, ma l'età media è alta in mediana (i 32enni Kovacic e Misic al fianco dell'eterno Modric) e sull'esterno con l'infinito Perisic. Manca anche una punta di rilievo, superiore agli attuali Musa e Beljo, in gol all'andata con la Spagna, e in grado di far andare in pensione il 35enne Budimir. Allo stesso tempo la difesa, come dimostrano i 12 gol subiti in 3 gare, non dà comunque garanzie.