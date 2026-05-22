Kingsley Coman colpisce ancora: vince anche in Arabia e raggiunge i 13 titoli in carriera

Kingsley Coman a soli 29 anni ha aggiunto un altro incredibile tassello alla sua bacheca personale, laureandosi campione della Saudi Pro League. Un successo arrivato con tanto di firma d’autore nel 4-1 rifilato al Dhamk, che certifica una statistica spaventosa con 13 titoli nazionali conquistati in 14 stagioni da professionista.
Il palmarès dell'esterno francese nei campionati nazionali è un dominio assoluto:
Francia: 2 Ligue 1 (Paris Saint-Germain)
Italia: 2 Serie A (Juventus)
Germania: 9 Bundesliga (Bayern Monaco)
Arabia Saudita: 1 Saudi Pro League (Al-Nassr)
In questo cammino quasi perfetto, esiste un solo neo. Per trovare l'unica stagione in cui Coman non ha sollevato il trofeo nazionale bisogna infatti fare un piccolo passo indietro al 2024. In quell'anno, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso riuscì nell'impresa di interrompere il dominio decennale del Bayern Monaco, costringendo il francese a guardare gli altri festeggiare per la prima e unica volta in carriera.