Mbappé tuona: "Non gioco perché l'allenatore mi considera il quarto attaccante". Ora rischia la multa, furia Arbeloa

Continua il periodo difficile al Real Madrid di Kylian Mbappé. Tornato in campo giovedì sera in occasione della sfida vinta 2-0 dai Blancos contro il Real Oviedo, il francese è stato fischiato da tutto il Bernabeu. Niente di inatteso considerato il malumore dei tifosi del Real dopo le mini vacanze (anche in Italia) dell'ex Monaco mentre era ai box. A fine partita Mbappé ha parlato ai media alzando ulteriormente la tensione, specialmente contro il suo allenatore, Arbeloa: "Io sto bene, non ho giocato esclusivamente perché il tecnico mi ha detto che sono la quarta scelta in attacco dopo Mastantuono, Vinicius e Gonzalo Garcia. Ero pronto a partire titolare, è una sua decisione e bisogna sempre rispettarla. Non sono arrabbiato. Sulla vacanza in Sardegna avevo il permesso del club".