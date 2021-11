PSG: Kheira Hamraoui aggredita in strada, arrestata la compagna Aminata Diallo

IL FATTACCIO

Il club francese ha confermato il fermo. Gelosia per la maglia secondo gli inquirenti

Un brutto caso di cronaca scuote la squadra femminile del PSG. Giovedì scorso Kheira Hamraoui, campionessa d'Europa col Barcellona, è stata aggredita e colpita alle gambe da due uomini mascherati mentre tornava a casa in macchina con la compagna di squadra Aminata Diallo. Questa mattina la svolta, quando la Diallo viene fermata dalla polizia: secondo gli inquirenti sarebbe lei la mandante dell'aggressione per gelosia della maglia. Getty Images

La notizia dell’arresto è stata confermata dal PSG con una nota: "Il Paris Saint-Germain può confermare che Aminata Diallo è sotto custodia di polizia presso il servizio regionale di Versailles in seguito all’attacco a una delle giocatrici del club avvenuto giovedì scorso. Il Psg condanna in modo assoluto la violenza. Da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell’intera squadra femminile". La squadra transalpina collabora fattivamente con la polizia.

La Hamraoui, centrocampista di 31 anni, non ha preso parte martedì al match di Champions League contro il Real Madrid per motivi personali ed è stata sostituita proprio dalla Diallo. Motivi personali che questa mattina sono emersi dalla cronaca.