Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Baroni verso il Verona: "Il Torino può crescere"

03 Gen 2026 - 14:25

"Non mi servono rassicurazioni sul mercato, lavoriamo insieme e c'è un confronto costante: non penso a questa finestra perché rischia di togliere energie, non lo accetto nemmeno dai calciatori": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, sulla finestra invernale di trattative che si è aperta da qualche ora. La sua squadra intanto cerca sempre di fare il salto di qualità: "Credo nel miglioramento e nel lavoro, tutti i giorni al Filadelfia pensiamo solo a questo - dice nella sua prima conferenza stampa del 2026 - e sono convinto che questo Toro abbia ampi margini di miglioramento". Il primo appuntamento del nuovo anno sarà al Bentegodi contro il Verona: "È una squadra che conosco bene - spiega Baroni, in gialloblu prima da calciatore, poi da allenatore - e giocano un calcio di ritmo e veemente: serviranno ferocia, attenzione e determinazione".

Ultimi video

02:11
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU DAVID E OPENDA PER SITO 2/1 DICH

Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

01:15
DICH CUESTA PRE SASSUOLO PER SITO 2/1 DICH

"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

02:11
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU DAVID E OPENDA PER SITO 2/1 DICH

Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:17
Figc, Trapani deferito al Tfn per violazioni amministrative
15:05
Como, Fabregas: "Sempre in crescita, i dettagli fanno la differenza"
14:52
Udinese, Runjaic: "Troppi alti e bassi, dobbiamo lottare su ogni punto"
14:31
Cremonese, Nicola: "Concentrati solo su noi stessi"
14:25
Baroni verso il Verona: "Il Torino può crescere"