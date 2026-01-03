Baroni verso il Verona: "Il Torino può crescere"

"Non mi servono rassicurazioni sul mercato, lavoriamo insieme e c'è un confronto costante: non penso a questa finestra perché rischia di togliere energie, non lo accetto nemmeno dai calciatori": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, sulla finestra invernale di trattative che si è aperta da qualche ora. La sua squadra intanto cerca sempre di fare il salto di qualità: "Credo nel miglioramento e nel lavoro, tutti i giorni al Filadelfia pensiamo solo a questo - dice nella sua prima conferenza stampa del 2026 - e sono convinto che questo Toro abbia ampi margini di miglioramento". Il primo appuntamento del nuovo anno sarà al Bentegodi contro il Verona: "È una squadra che conosco bene - spiega Baroni, in gialloblu prima da calciatore, poi da allenatore - e giocano un calcio di ritmo e veemente: serviranno ferocia, attenzione e determinazione".