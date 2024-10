Psg, il comitato d'appello della LFP dà ragione a Mbappé e intima il pagamento di 55 milioni

Già a inizio settembre la LFP si era schierata dalla parte di Mbappé e ora anche in fase di appello ha ribadito la propria posizione. Va comunque sottolineato che il pronunciamento non è vincolante e che entrambe le parti dovranno aspettare un verdetto da parte del tribunale del lavoro per risolvere la questione, visto che nessuna delle due ha intenzione di muoversi dalla propria posizione: Mbappé rifiuta qualsiasi mediazione, il Psg non ha nessuna intenzione di sborsare quella cifra.