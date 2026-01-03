Buone notizie per Roberto Carlos: il brasiliano dimesso dopo l'intervento al cuore

L'ex stella del Brasile e del Real Madrid Roberto Carlos è stato dimesso dall'ospedale dopo un intervento chirurgico al cuore eseguito questa settimana. L'ospedale Vila Nova Star, a San Paolo, ha dato l'annuncio venerdì senza fornire ulteriori dettagli. Lunedì, a Roberto Carlos, 52 anni, è stata diagnosticata un'ostruzione cardiaca e gli è stato consigliato di sottoporsi a un'angioplastica coronarica lo stesso giorno. La procedura è mini-invasiva e dilata le arterie cardiache ostruite o ristrette. L'ex difensore è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva a causa dei protocolli medici.