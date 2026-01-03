Logo SportMediaset

Calcio

Buone notizie per Roberto Carlos: il brasiliano dimesso dopo l'intervento al cuore

03 Gen 2026 - 12:52
© instagram

© instagram

L'ex stella del Brasile e del Real Madrid Roberto Carlos è stato dimesso dall'ospedale dopo un intervento chirurgico al cuore eseguito questa settimana. L'ospedale Vila Nova Star, a San Paolo, ha dato l'annuncio venerdì senza fornire ulteriori dettagli. Lunedì, a Roberto Carlos, 52 anni, è stata diagnosticata un'ostruzione cardiaca e gli è stato consigliato di sottoporsi a un'angioplastica coronarica lo stesso giorno. La procedura è mini-invasiva e dilata le arterie cardiache ostruite o ristrette. L'ex difensore è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva a causa dei protocolli medici. 

02:11
Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

00:56
Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
01:17
03:02
02:00
02:15
02:21
01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

01:15
"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

02:11
Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

15:17
Figc, Trapani deferito al Tfn per violazioni amministrative
15:05
Como, Fabregas: "Sempre in crescita, i dettagli fanno la differenza"
14:52
Udinese, Runjaic: "Troppi alti e bassi, dobbiamo lottare su ogni punto"
14:31
Cremonese, Nicola: "Concentrati solo su noi stessi"
14:25
Baroni verso il Verona: "Il Torino può crescere"