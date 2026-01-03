Logo SportMediaset

Calcio

Moratti: "Se avessi i soldi, ricomprerei l'Inter subito". La rivelazione di Angelo

03 Gen 2026 - 12:10
La dinastia Moratti e l'Inter, un legame che non si spezza mai. Ospite del podcast "Outsider Insight", Angelo Moratti (figlio di Gian Marco e nipote dello storico presidente Massimo) ha acceso la fantasia dei tifosi. Alla domanda se ricomprerebbe il club avendo risorse illimitate, la risposta è stata secca: "Sì, lo farei".

Un atto d'amore puro, seguito però da una doccia fredda di realismo: lo stesso Angelo ha ammesso che, nel calcio di oggi dominato da fondi sovrani e capitali esteri, il ritorno a una gestione "familiare" è un'impresa quasi impossibile.

02:15
02:21

01:15
"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

02:11
Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

00:50
Spalletti: "Abbiamo l'urgenza di fare felici i nostri tifosi"

01:15
Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

01:37
Grosso: "Vogliamo migliorare ancora, Parma giovane e forte"

02:09
Gilardino: “Nzola c’è. Il Genoa è emozione, ma la terrò da parte”

01:20
Palladino: “Gasperini indelebile nella storia dell’Atalanta”

01:59
01:16
01:31
01:14
02:15
