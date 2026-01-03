Moratti: "Se avessi i soldi, ricomprerei l'Inter subito". La rivelazione di Angelo

© italyphotopress
La dinastia Moratti e l'Inter, un legame che non si spezza mai. Ospite del podcast "Outsider Insight", Angelo Moratti (figlio di Gian Marco e nipote dello storico presidente Massimo) ha acceso la fantasia dei tifosi. Alla domanda se ricomprerebbe il club avendo risorse illimitate, la risposta è stata secca: "Sì, lo farei".
Un atto d'amore puro, seguito però da una doccia fredda di realismo: lo stesso Angelo ha ammesso che, nel calcio di oggi dominato da fondi sovrani e capitali esteri, il ritorno a una gestione "familiare" è un'impresa quasi impossibile.