Fiorentina, rientrato Kean: "A disposizione per l'allenamento di oggi"
03 Gen 2026 - 12:08
03 Gen 2026 - 12:08
Moise Kean, che da martedì scorso era in permesso societario per 'problemi familiari', è rientrato, e ora si trova "al Viola Park e sarà a disposizione del mister per l'allenamento di oggi". Lo comunica la Fiorentina.
