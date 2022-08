Marsiglia, Tudor verso un clamoroso addio: rapporti tesi con lo spogliatoio

CAOS MARSIGLIA

La nuova avventura del tecnico ex Verona potrebbe già essere ai titoli di coda: capitan Payet avrebbe chiesto un incontro con il presidente Pablo Longoria

L'avventura francese di Igor Tudor potrebbe finire ancora prima di iniziare (la prima sfida di Ligue 1 è in programma domenica sera contro il Reims). Secondo quanto riporta la stampa francese infatti, in casa Marsiglia sarebbe in corso una vera e propria crisi, con il modo di allenare del tecnico croato ex Verona che non sarebbe affatto gradito dallo spogliatoio dell'Olympique, destabilizzato dall'addio di Jorge Sampaoli.

I rapporti tra il tecnico e la squadra sarebbero molto tesi perché il tecnico, simpatico e affabile fuori dal campo, si trasformerebbe poi nello spogliatoio e sul terreno di gioco: "Non esita a fronteggiare i giocatori e urlare contro di loro" avrebbe dichiarato una fonte vicina a un giocatore dell'OM al quotidiano La Provence.

Lo stesso giornale scrive che il capitano della squadra, Dimitri Payet, avrebbe chiesto un incontro con il presidente Pablo Longoria proprio per discutere della posizione di Tudor e dei suoi metodi di lavoro, che avrebbero portato un clima pieno di tensione all'interno del gruppo.

Tutte voci che arrivano dopo la separazione lampo del mese scorso con l'amico German Camoranesi, che aveva rassegnato le dimissioni, sempre secondo la stampa francese, per alcune divergenze di vedute con Tudor sfociate anche in duri contrasti davanti al gruppo. Il campione del mondo sembrava destinato a ricoprire il ruolo di braccio destro del suo ex compagno di squadra alla Juventus, ma dopo una sola settimana di collaborazione ecco l'addio.

