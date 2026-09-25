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Milan, Pavlovic insostituibile per Amorim: pronto il rinnovo con raddoppio d'ingaggio

Strahinja Pavlovic punto fermo del Milan di Amorim: la società prepara il prolungamento fino al 2031 con stipendio raddoppiato

di Claudio Raimondi
25 Set 2026 - 15:32
01:42 
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Strahinja Pavlovic è il guerriero, l'insostituibile del Milan. Anche per Amorim, come per i suoi predecessori, il serbo è già un punto fermo della difesa, tanto che l'ex allenatore del Manchester United lo ha schierato titolare sempre, cinque volte in campionato e una in Europa League.

Prezioso in difesa, ma anche abile incursore con cinque gol messi a segno nella passata stagione. Manca ancora il primo, quest'anno, anche se per ora Pavlovic si è consolato servendo l'assist perfetto per permettere a Pulisic di sbloccarsi contro il Lecce. La vittoria che mancava al "Diavolo" da tre partite è arrivata insieme a tanti applausi e il coro sotto la curva Sud a fine partita, che il classe 2001 ha dimostrato di conoscere alla perfezione proprio ai nostri microfoni.

Gerry Cardinale vuole blindare Pavlovic il prima possibile. Per Strahinja è pronto un prolungamento di altri 3 anni del suo contratto in scadenza nel 2028 con il raddoppio dello stipendio che passerebbe da 1,7 a 3,4 milioni di euro netti a stagione. Al momento, insomma, non sembra proprio poter esistere un Milan senza Pavlovic.

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