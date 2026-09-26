ESCLUSIVA

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

Il bosniaco: "Abbiamo grandi ambizioni, il nostro allenatore è di livello assoluto"

26 Set 2026 - 12:46
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"L'offerta della Juve? Non ci ho pensato su due volte". La nuova stella bianconera Kerim Alajbegovic non vede l'ora di lasciare il segno con la sua nuova maglia. Già ain gol in Europa League contro il Nec, il bosniaco pensa in grande: "Spalletti è un grande allenatore, un top. Vuole migliorare ogni dettaglio - ha detto l'ex Bayer Leverkusen in esclusiva a SportMediaset -. Questo mi aiuta a diventare un top player. Lo scudetto? Adesso è presto, pensiamo a partita dopo partita. Ma è chiaro che ci proveremo per lo scudetto, abbiamo grandi ambizioni".

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