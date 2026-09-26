Crespo stronca Gonçalo Ramos: "Non è un bomber"

"Faccio l’allenatore dell’Atlas in Messico e non il dirigente del Milan in Italia, ma Gonçalo Ramos non è mai stato un cecchino infallibile. È un buon giocatore, un ottimo centravanti che i gol prima o poi li farà, ma dati i soldi spesi per il suo acquisto, i tifosi si aspettavano un cannoniere con i fiocchi". Hernán Crespo, ex attaccante del Milan, stronca così il nuovo centravanti rossonero nel corso di un'intervista a la Gazzetta dello Sport: "Andate a vedere i numeri della sua carriera e lì troverete tutte le risposte che cercate: nelle ultime tre stagioni al Psg Ramos ha realizzato 53 reti in 131 presenze. Significa che non ha una media stratosferica, nemmeno un gol ogni due partite. Inoltre, pur avendo sempre fornito un apprezzabile contributo, non è mai stato un titolarissimo di Luis Enrique nella squadra campione d’Europa due volte consecutive. Un ottimo elemento, d’accordo, ma non lo si può certo definire un top player".