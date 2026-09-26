Crespo stronca Gonçalo Ramos: "Non è un bomber"

26 Set 2026 - 11:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 GONCALO RAMOS: dal Psg al Milan per 74 milioni di euro © Foto da web

 GONCALO RAMOS: dal Psg al Milan per 74 milioni di euro © Foto da web

"Faccio l’allenatore dell’Atlas in Messico e non il dirigente del Milan in Italia, ma Gonçalo Ramos non è mai stato un cecchino infallibile. È un buon giocatore, un ottimo centravanti che i gol prima o poi li farà, ma dati i soldi spesi per il suo acquisto, i tifosi si aspettavano un cannoniere con i fiocchi". Hernán Crespo, ex attaccante del Milan, stronca così il nuovo centravanti rossonero nel corso di un'intervista a la Gazzetta dello Sport: "Andate a vedere i numeri della sua carriera e lì troverete tutte le risposte che cercate: nelle ultime tre stagioni al Psg Ramos ha realizzato 53 reti in 131 presenze. Significa che non ha una media stratosferica, nemmeno un gol ogni due partite. Inoltre, pur avendo sempre fornito un apprezzabile contributo, non è mai stato un titolarissimo di Luis Enrique nella squadra campione d’Europa due volte consecutive. Un ottimo elemento, d’accordo, ma non lo si può certo definire un top player". 

Leggi anche

Anticipi e posticipi 13.a-19.a giornata: derby di Roma il 13 dicembre alle 12.30, Inter-Juve il 10 gennaio alle 20.45

Ultimi video

01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

02:25
Le voci della delusione

Le voci della delusione

02:09
Mancio, falsa ripartenza

Mancio, falsa ripartenza

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

02:11
DICH DI LORENZO POST BELGIO DICH

Di Lorenzo: "Limitare gli errore e crescere. Dobbiamo far meglio"

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

02:07
DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

02:04
DICH CALAFIORI POST BELGIO DICH

Calafiori: "Fischi giusti"

01:32
DICH ABODI SU MALAGO' DICH

Abodi su Malagò: "Ci sono delle regole e vanno rispettate"

01:16
DCIH CALCAGNO SU MALAGO' DICH

Calcagno: "Malagò, situazione paradossale"

04:15
DICH ABETE SU MALAGO' DICH

Abete prende posizione: "No al commissariamento"

01:01
DICH MARANI SU MALAGO' DICH

Marani: "Sono contrario al commissariamento"

00:38
DICH ULIVIERI SU MALAGO' DICH

Ulivieri chiaro: "Sostegno a Malagò"

01:42
Pavlovic, pilastro Milan

Pavlovic insostituibile per Amorim: pronto il rinnovo con raddoppio d'ingaggio

Claudio Raimondi
01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Alaba

Il papà principe, la sorella popstar e la moda: viaggio nel mondo di Alaba, nuova star di Udine

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:49
Roberto Carlos: "Ho perso tutti i soldi fatti col calcio"
12:30
Nations League, Irlanda cancella conferenza vigilia gara con Israele
11:58
Mbappé prova a tranquillizzare il Real: foto sorridente con Camavinga e Guler
 GONCALO RAMOS: dal Psg al Milan per 74 milioni di euro
11:20
Crespo stronca Gonçalo Ramos: "Non è un bomber"
11:00
Turchia-Italia, Mancini può rivoluzionare la formazione: le indiscrezioni