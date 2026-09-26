Turchia-Italia, Mancini può rivoluzionare la formazione: le indiscrezioni

Le rotazioni di Mancini potrebbero coinvolgere ogni reparto, con Scalvini, Frattesi e Daniel Maldini candidati a partire dall'inizio dopo l'ingresso a gara in corso nel secondo tempo. Sulle corsie esterne avanzate spinge Nicolò Zaniolo, mentre per le chiavi del centrocampo si candidano Doumbia e Fagioli; in difesa, infine, uno tra Ruggeri e Ahanor potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.