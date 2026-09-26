Turchia-Italia, Mancini può rivoluzionare la formazione: le indiscrezioni

Archiviata la delusione Belgio, l'Italia di Roberto Mancini riprende subito il lavoro per preparare la delicata trasferta di lunedì sera all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa contro la Turchia guidata da Vincenzo Montella, match già cruciale per il cammino degli azzurri in Nations League.
In vista della sfida in terra turca, il ct è pronto a varare un corposo turnover affidandosi al rientro dei giocatori esclusi nella gara precedente: in difesa si rivedrà dal primo minuto Alessandro Bastoni, al rientro dopo aver scontato la squalifica, mentre sulla corsia di destra scalpita Michael Kayode per far rifiatare un Giovanni Di Lorenzo apparso sottotono.
Le rotazioni di Mancini potrebbero coinvolgere ogni reparto, con Scalvini, Frattesi e Daniel Maldini candidati a partire dall'inizio dopo l'ingresso a gara in corso nel secondo tempo. Sulle corsie esterne avanzate spinge Nicolò Zaniolo, mentre per le chiavi del centrocampo si candidano Doumbia e Fagioli; in difesa, infine, uno tra Ruggeri e Ahanor potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.