Mbappé prova a tranquillizzare il Real: foto sorridente con Camavinga e Guler

Kylian Mbappé sorride nelle storie Instagram e prova a tranquillizzare i tifosi del Real Madrid dopo l'infortunio subito contro la Turchia in Nations League che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Francia e tornare in Spagna. L'attaccante si vede nello spogliatoio francese dopo la partita assieme ai compagni di club Camavinga e Guler.