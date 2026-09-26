Mbappé prova a tranquillizzare il Real: foto sorridente con Camavinga e Guler

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"
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Kylian Mbappé sorride nelle storie Instagram e prova a tranquillizzare i tifosi del Real Madrid dopo l'infortunio subito contro la Turchia in Nations League che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Francia e tornare in Spagna. L'attaccante si vede nello spogliatoio francese dopo la partita assieme ai compagni di club Camavinga e Guler.
Questo il comunicato della Federcalcio transalpaina: "Kylian Mbappé si è infortunato al ginocchio nell’azione del gol. Ha riportato una lesione tendinea e salterà il resto del raduno della nazionale". L'attaccante a Madrid farà tutti gli esami del caso per capire quando potrà rientrare in campo.
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