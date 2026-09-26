Nations League, Irlanda cancella conferenza vigilia gara con Israele

La conferenza stampa della nazionale irlandese, prevista per il giorno precedente la prima delle partite di Nations League contro Israele, è stata posticipata mentre cresce la pressione per boicottare gli incontri. I giornalisti presenti a Debrecen, in Ungheria - dove domenica si disputerà la partita 'casalinga' di Israele - sono rimasti in attesa sabato, dopo essere stati informati che la conferenza stampa era stata spostata a dopo l'allenamento; l'annuncio è arrivato appena 15 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio. Anche l'allenamento ha subito ritardi: l'emittente irlandese RTÉ ha riferito che i giocatori si trovavano ancora in hotel quando la seduta avrebbe dovuto avere inizio. La squadra è oggetto di crescenti pressioni in Irlanda - Paese in cui è forte la solidarietà verso i palestinesi - affinché boicotti le due partite: la prima in programma domenica e la seconda, la gara "casalinga" dell'Irlanda, prevista per il 4 ottobre a Backa Topola, in Serbia. Il centrocampista irlandese Jason Knight, dopo la sconfitta per 1-0 subita giovedì in Kosovo, ha dichiarato che i giocatori si trovano in una situazione difficile e che, a suo avviso, le partite non dovrebbero disputarsi.