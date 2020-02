Liverpool da record: 18 successi di fila in Premier

NUMERI INCREDIBILI

Liverpool senza rivali in Premier. Col successo in rimonta contro il West Ham, i Reds hanno alzato nuovamente l'asticella, archiviando alcuni record e avvicinandosi ad altri. Nel dettaglio per gli uomini di Klopp il numero più impressionante riguarda le 18 vittorie di fila nel campionato inglese. Un ruolino di marcia straordinario, che ha eguagliato il cammino del Manchester City nella stagione 2017/2018, sottolineando ancora una volta le qualità incredibili del gruppo guidato dal tecnico tedesco.

Vedi anche Calcio estero Premier, il Liverpool ribalta il West Ham

Ma non è tutto qui. Analizzando i numeri del Liverpool, infatti, emergono anche altri primati e dati molto interessanti. Come i 21 successi consecutivi in gare interne di campionato che hanno consentito ai Reds di battere il record del City da quando esiste la Premier League e di eguagliare il primato del Liverpool di Bill Shankly da gennaio a dicembre 1972. In totale, per la squadra di Klopp al momento sono 44 i risultati positivi di fila, a -5 dal record fatto registrare dall'Arsenal tra maggio 2003 e ottobre 2004. Ad Anfield l'imbattibilità del Liverpool dura invece da 54 gare, a meno 32 dal record centrato dal Chelsea tra febbraio 2004 e ottobre 2008.

Quanto invece ai punti ottenuti, alla 21.ma giornata i Reds targati Klopp in questa stagione hanno già infranto il record della miglior partenza di sempre nei cinque principali campionati europei, continuando a migliorare le statistiche turno dopo turno. Un ruolino di marcia pazzesco, che sta riscrivendo la storia del club e della Premier. In sole 27 giornate, infatti, questo Liverpool ha ottenuto gli stessi punti del Manchester United 1998-99 e le stesse vittorie (26) dell'Arsenal degli Invincibili stagione 2003-04. Tutto con una cavalcata straordinaria iniziata già da diversi mesi. Nelle ultime 36 gare, considerando anche il finale della scorsa stagione, su 108 punti disponibili, i Reds ne hanno infatti conquistati 106.