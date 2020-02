Premier, il Liverpool ribalta il West Ham

INGHILTERRA

Il Liverpool ribalta 3-2 il West Ham e torna a +23 sul City. Reds in vantaggio al 9’ con l’incornata di Wijnaldum. Diop pareggia i conti (sempre di testa) al 12’ e il West Ham riesce addirittura a ribaltare il risultato al 54’ con una girata di Fornals. Tuttavia una papera di Fabianski sul tiro non irresistibile di Salah apre la strada all’ennesimo successo dei campioni d’Europa, che completano al rimonta all’81’ grazie al comodo tap-in vincente di Mané.

Non esiste la parola “pausa” nel vocabolario del Liverpool in questa sua impressionante Premier League: sotto di una rete ad Anfield a 20’ dalla fine, gli uomini di Klopp trovano la vittoria numero 26 in campionato (18esima consecutiva) in 27 giornate e proseguono indefessi la loro marcia inarrestabile.



Reds avanti al 9’: su cross dalla destra di Aleander-Arnold l’incornata di Wijnaldum su cui Fabianski non può proprio nulla vale l’1-0. Passano appena tre minuti e gli Hammers agguantano subito il pareggio, sempre di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Snodgrass che trova Diop; non impeccabile Alisson in questa circostanza. Poco dopo il tiro a giro di Salah impegna Fabianski che vola a deviare in calcio d’angolo; Diop salva i suoi sull’incursione di Mané che entra in area con una straordinaria giocata e calcia di destro. Alla mezz’ora i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi: Firmino premia la discesa sulla destra di Alexander-Arnold, il cui destro sul secondo palo dall’interno dell’area di rigore non trova la porta. La squadra di Klopp meriterebbe di tornare avanti nel finale di primo tempo: una punizione a giro di Alexander-Arnold termina a lato di poco, poi Van Dijk stacca di testa e centra la traversa.



La beffa, però, è dietro l’angolo. Dopo una conclusione sbagliata da Firmino da buona posizione, il West Ham passa sorprendentemente sul 2-1 al 54’ grazie a una girata col destro di Fornals all’interno dell’area avversaria a seguito di un’azione manovrata. Il Liverpool non si fa comunque scoraggiare e sfiora il pari: grandissima conclusione da distanza siderale di Alexander-Arnold; Fabianski risponde in tuffo. Il portiere polacco, però, al 68’ commette una papera clamorosa andando troppo sicuro sul sinistro debole e centrale di Salah; la sfera passa sotto le gambe dell’estremo difensore ex Arsenal ed è 2-2. A questo punto la strada per la vittoria numero 26 in 27 partita è praticamente spianata. Firmino colpisce il palo di testa a porta vuota, poi Mané pesca il gol vittoria all’81’: sulla conclusione da fuori di Gomez deviata, il pallone finisce ad Alexander-Arnold sul filo del fuorigioco che mette in mezzo e, sull’uscita di Fabianski, per il senegalese è facile depositare in rete a porta vuota.