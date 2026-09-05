Psg, ma che succede? Mai così male negli ultimi 19 anni. Luis Enrique: "Vedo cose positive"

La situazione però non preoccupa Luis Enrique che ha commentato così il ko contro il Monaco: "Sono contento di quello che ho visto, abbiamo fatto molte cose positive. Sicuramente non siamo al nostro meglio. Per me è chiaro che abbiamo meritato la vittoria, a volte il calcio è inspiegabile. Vorrei sottolineare la mentalità dei giocatori. Sarà un campionato emozionante. Dobbiamo prepararci per il futuro".