FRANCIA

Psg, ma che succede? Mai così male negli ultimi 19 anni. Luis Enrique: "Vedo cose positive"

Appena due punti in campionato per i parigini in tre partite dopo il ko nella finalissima in patria contro il Lens

05 Set 2026 - 13:37
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Per un Lille che stupisce nel segno di Davide Ancelotti, c'è il Psg che sta stupendo tutti... al contrario. Sì perché Marquinhos e compagni, dopo aver vinto la Supercoppa Europea ai danni dell'Aston Villa, hanno fallito la sfida con il Lens (c'era in ballo il Trophee des Champions) e totalizzato appena due punti nelle prime tre partite in campionato.

Il bilancio nelle prime tre uscite in Ligue 1 parla chiaro: due pareggi e una sconfitta, l'ultima venerdì sera contro il Monaco in casa. Un inizio shock che non accadeva al Psg dalla stagione 2007-2008. Sono passati 19 anni, e quell'anno i parigini conclusero la stagione al sedicesimo posto, a soli tre punti dall'ultima classificata.

La situazione però non preoccupa Luis Enrique che ha commentato così il ko contro il Monaco: "Sono contento di quello che ho visto, abbiamo fatto molte cose positive. Sicuramente non siamo al nostro meglio. Per me è chiaro che abbiamo meritato la vittoria, a volte il calcio è inspiegabile. Vorrei sottolineare la mentalità dei giocatori. Sarà un campionato emozionante. Dobbiamo prepararci per il futuro".

Successivamente, in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha aggiunto: "Se voi volete scommettere chi sarà campione di Francia a fine anno potete farlo...io non dico niente". Insomma Luis Enrique ha tante certezze, a parlare sarà il campo.

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