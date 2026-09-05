Disney e Formula 1 portano Cars di Disney e Pixar a Monza per il Gp d'Italia

© Disney e Pixar
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Disney e Formula 1 portano in vita il nuovo capitolo della loro collaborazione in occasione Gran Premio d’Italia 2026 a Monza. A seguito del recente annuncio che estende la partnership Disney x Formula 1® fino al 2028 e accoglie per la prima volta Cars di Disney e Pixar nel programma di uno dei fine settimana di gara più iconici della Formula 1 che si trasformerà in una celebrazione speciale per il 20° anniversario dell'amatissimo franchise cinematografico, in coincidenza con il Lightning McQueen Day il 5 settembre.
A vent'anni dal suo debutto nei cinema e nel cuore dei fan di tutto il mondo, Saetta McQueen arriva a Monza sfoggiando un look del tutto inedito, ispirato alla collaborazione Disney x Formula 1. Il sette volte campione della Piston Cup farà un'apparizione speciale durante il weekend di gara, incluso un giro d'onore, dando vita a un momento di crossover storico per gli appassionati di Disney, Pixar e Formula.
Nell'ambito delle celebrazioni, la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, presentata all'inizio di questa stagione al Gran Premio d'Ungheria 2026, riceverà un restyling su misura ispirato a Cars e realizzato in esclusiva per il fine settimana di gara. Questa vettura ad alte prestazioni è la prima Official FIA Formula 1 Safety Car dotata di trazione integrale completamente variabile e rappresenta la 14ª Official FIA Formula 1® Safety Car a sfoggiare l'iconica stella a tre punte. Il design speciale unisce i mondi Disney, Pixar e Formula 1, rendendo omaggio a vent'anni di storie firmate Cars su uno dei palcoscenici più importanti del motorsport.
I fan presenti a Monza avranno anche l'opportunità di acquistare la collezione Disney and Pixar’s Cars with Formula 1 direttamente in pista durante tutto il weekend. L'assortimento comprende abbigliamento, accessori, oggetti da collezione e modellini in metallo firmati Mattel, ispirati al mondo di Cars e della Formula 1. Per chi seguirà l'evento da casa, una selezione di prodotti della collezione sarà disponibile online sul Formula 1 Official Online Store e su DisneyStore.com, permettendo ai fan di tutto il mondo di unirsi ai festeggiamenti in vista del Lightning McQueen Day del 5 settembre.
Dalla pista al merchandise, Monza rappresenta l'ultima tappa fondamentale della collaborazione Disney x Formula 1, mentre i due marchi continuano a creare nuovi modi per permettere ai fan di connettersi con personaggi amatissimi, storie memorabili e l'emozione delle corse. Portando Cars di Disney e Pixar in uno dei weekend di gara più iconici della Formula 1, l'iniziativa celebra l'eredità senza tempo di Saetta McQueen e mostra la continua evoluzione del legame tra Disney e Formula 1.