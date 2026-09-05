Disney e Formula 1 portano Cars di Disney e Pixar a Monza per il Gp d'Italia

I fan presenti a Monza avranno anche l'opportunità di acquistare la collezione Disney and Pixar’s Cars with Formula 1 direttamente in pista durante tutto il weekend. L'assortimento comprende abbigliamento, accessori, oggetti da collezione e modellini in metallo firmati Mattel, ispirati al mondo di Cars e della Formula 1. Per chi seguirà l'evento da casa, una selezione di prodotti della collezione sarà disponibile online sul Formula 1 Official Online Store e su DisneyStore.com, permettendo ai fan di tutto il mondo di unirsi ai festeggiamenti in vista del Lightning McQueen Day del 5 settembre.