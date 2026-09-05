Russell prenota la pole di Monza nelle FP3, Hamilton gli prende la scia

Nelle ultime battute delle prove duello in anticipo tra Hamilton e l'olandese, con sir Lewis e Max ai ferri corti fin dalla Variante Ascari e l'inglese costretto ad andare lungo alla staccata della Prima Variante dalla frenata al limite del rivale della Red Bull. Alle spalle del quattro volte campione del mondo c'è Kimi Antonelli con la seconda Mercedes, seguito dal campione in carica Lando Norris a 406 millesimi. Sfiora il mezzo secondo (489 millesimi) il ritardo di Charles Leclerc con la SF-26 numero sedici. Sesto tempo per Arvid Linblad (Racing Bulls) a 505 millesimi, seguito da Oscar Piastri e dalle due Alpine-Mercedes di Pierre Gasly e di Franco Colapinto che completano la top ten.