F1 MONZA

Russell prenota la pole di Monza nelle FP3, Hamilton gli prende la scia

 Scaramucce in pista nel finale del turno tra sir Lewis e Max Verstappen

di Stefano Gatti
05 Set 2026 - 13:47
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Prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuso da George Russell con il miglior tempo in un minuto, 22 secondi e 219 millesimi. Per buona parte della sessione infatti squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie, destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra. Risale Max Verstappen (vincitore del GP d'Italia dello scorso anno) a 350 millesimi dalla vetta.

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Nelle ultime battute delle prove duello in anticipo tra Hamilton e l'olandese, con sir Lewis e Max ai ferri corti fin dalla Variante Ascari e l'inglese costretto ad andare lungo alla staccata della Prima Variante dalla frenata al limite del rivale della Red Bull. Alle spalle del quattro volte campione del mondo c'è Kimi Antonelli con la seconda Mercedes, seguito dal campione in carica Lando Norris a 406 millesimi. Sfiora il mezzo secondo (489 millesimi) il ritardo di Charles Leclerc con la SF-26 numero sedici. Sesto tempo per Arvid Linblad (Racing Bulls) a 505 millesimi, seguito da Oscar Piastri e dalle due Alpine-Mercedes di Pierre Gasly e di Franco Colapinto che completano la top ten.

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