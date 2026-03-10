Serie A: 6 giocatori squalificati, multe a Milan e Inter
© Getty Images
Sei giocatori sono stati squalificati per un turno in serie A, dopo la 28.a giornata. Si tratta di Giuseppe Pezzella della Cremonese, espulso per aver rivolto "espressioni irriguardose" all'arbitro alla fine della partita col Lecce; e poi Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa), Evan Ndicka (Roma) e Adrien Rabiot (Milan), tutti in diffida e ammoniti nelle rispettive partite.
Tra le multe, ammenda di 30mila euro complessivi al Milan: 22 per aver provocato un ritardo di 2' nel secondo tempo, 8 per insulti dei tifosi a due giocatori Inter e per l'uso di un fascio di luce laser disturbante nel finale di partita. Diecimila euro di multa all'Inter per le proteste di un suo dirigente contro una decisione arbitrale, nello spogliatoio.