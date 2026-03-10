Serie A: 6 giocatori squalificati, multe a Milan e Inter

Sei giocatori sono stati squalificati per un turno in serie A, dopo la 28.a giornata. Si tratta di Giuseppe Pezzella della Cremonese, espulso per aver rivolto "espressioni irriguardose" all'arbitro alla fine della partita col Lecce; e poi Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa), Evan Ndicka (Roma) e Adrien Rabiot (Milan), tutti in diffida e ammoniti nelle rispettive partite.