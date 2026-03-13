C'è un nuovo cartello stradale (a forma di rombo)

Chi guida sulle autostrade europee potrebbe aver notato un simbolo insolito comparire su alcuni cartelli: un rombo bianco. Non è un semplice elemento grafico, ma il segnale che identifica le corsie dedicate ai veicoli ad alta occupazione, le cosiddette HOV lanes (High Occupancy Vehicle). Un sistema già molto diffuso in Nord America che ora sta iniziando a prendere piede anche in Europa, con l’obiettivo di rendere il traffico più scorrevole e incoraggiare forme di mobilità condivisa.

A cosa servono le corsie HOV

Il rombo bianco segnala una corsia riservata che non può essere utilizzata liberamente da tutti gli automobilisti. In genere l’accesso è consentito alle auto con almeno due persone a bordo, ma anche a taxi, autobus, veicoli elettrici o a bassissime emissioni e mezzi che trasportano persone con disabilità. In alcuni casi la corsia è attiva solo in determinati momenti della giornata: il simbolo compare allora su pannelli luminosi che si accendono quando la limitazione entra in vigore. Spesso il segnale è accompagnato da indicazioni aggiuntive che specificano il numero minimo di passeggeri richiesto oppure le fasce orarie di validità.

Dove si trova già e cosa succede se non si rispettano le regole

Tra i Paesi europei dove questo sistema è già più diffuso c’è la Francia, che lo ha introdotto inizialmente in forma sperimentale prima di estenderlo in modo stabile. Negli ultimi tempi la segnaletica con il rombo bianco si sta diffondendo anche in Spagna e Germania. Le sanzioni non sono trascurabili: in Francia l’utilizzo improprio della corsia può costare fino a 135 euro, mentre in Spagna la multa può arrivare a 200 euro, con controlli effettuati anche attraverso telecamere installate sopra la carreggiata. In Italia questo tipo di segnaletica non è ancora previsto dal Codice della strada.