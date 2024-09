Ligue 1: primo stop per il Psg, è 1-1 col Reims

FRANCIA

Dembélé evita il ko a Luis Enrique: Marsiglia e Monaco sognano l'aggancio

© Getty Images Dopo quattro vittorie di fila, arriva il primo mezzo passo falso per il Psg, che non va oltre l'1-1 sul campo del Reims. E Dembélé, entrato al 65', deve segnare tre minuti dopo per evitare il ko dei parigini. Luis Enrique sale a 13 punti: Marsiglia e Monaco, a quota 10, sognano l'aggancio. Pareggi anche nelle altre due partite: pirotecnico 3-3 tra Lille e Strasburgo e 1-1 tra Rennes e Lens, con l'ex Fiorentina Nzola a segno al 96'.

REIMS-PSG 1-1

Dopo aver vinto senza brillare in Champions, il Psg fa un passo falso anche in Ligue 1 pareggiando 1-1 sul campo del Reims dopo quattro successi di fila. E la partita inizia subito male, perché al 9' l'asse giapponese Ito-Nakamura porta il secondo ad approfittare di un Marquinhos in confusione e battere Safonov, in porta al posto dell'infortunato Donnarumma. I parigini provano a reagire ma Lee si fa murare da Diouf. Nella ripresa, gli ospiti chiedono anche un rigore, poi al 65' Luis Enrique rompe gli indugi e inserisce Dembélé. Tempismo perfetto, perché tre minuti dopo l'ex Barcellona pareggia impattando dalla destra il cross di Vitinha che attraversa tutta l'area di rigore. Il pareggio, tuttavia, non porta gli ospiti a completare la rimonta. Finisce così 1-1 e il Psg resta a prescindere al primo posto a 13 punti: ma adesso rischia l'aggancio di Marsiglia e Monaco, con De Zerbi impegnato sul campo del Lione e il club del Principato che ospita il Le Havre.

LILLE-STRASBURGO 3-3

Pirotecnico 3-3 tra Lille e Strasburgo, con David che salva Genesio nel finale. I padroni di casa partono meglio con la doppietta di Zhegrova (15' e 27'), ma già prima dell'intervallo Santos (30') ed Emegha (42') firmano il 2-2. L'autore del 2-1 troverebbe anche la doppietta, annullata però per fallo al 58'. Otto minuti dopo, Nanasi riporta in vantaggio gli ospiti, ma all'84' David realizza su rigore il definitivo 3-3. Lille a quota 7 come Nizza, Rennes e Nantes, a +1 proprio sullo Strasburgo che centra il terzo pareggio nelle ultime cinque partite.

RENNES-LENS 1-1

L'ex Fiorentina Nzola salva il Lens all'ultimo respiro: 1-1 in casa del Rennes. I giallorossi si vedono annullare il possibile 1-0 al 7' e al 24' vanno sotto a causa del rigore trasformato da Kalimuendo. Nzola, però, entra al 56' al posto di Labeau Lascary e sigla al 96' la rete dell'1-1 dopo tanta ansia e la revisione al Var che tiene gli ospiti col fiato sospeso. L'ex viola salva però il Lens, che trova il terzo pareggio di fila e resta imbattuto, ma non riesce a prendersi momentaneamente il secondo posto in classifica.

Vedi anche Mercato Satin e l'attacco a mamma Veronique: "Rabiot deve affidarsi a un agente professionista"