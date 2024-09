Satin e l'attacco a mamma Veronique: "Rabiot deve affidarsi a un agente professionista"

Dalla Francia

L'agente francese Bruno Satin attacca Veronique, la madre-agente di Rabiot: "Senza di lei sarebbe in un top club, con l'Atletico Madrid tutto è saltato per colpa sua"

L'ultima telenovela del calciomercato estivo ha avuto un nome e un cognome: Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus non ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri e ha dovuto così trovarsi una nuova sistemazione. Tante le squadre accostate al francese, tra le quali c'era anche il Milan, soprattutto dopo l'infortunio di Bennacer. Alla fine, però, l'affondo finale non è mai arrivato e qualcuno sostiene che il calciatore avrebbe anche rifiutato una ricca proposta dei rossoneri. L'affaire, come dicono in Francia, si è chiuso solo nelle ultime ore e Rabiot è diventato un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Le polemiche e le indiscrezioni, però, sembrano essere ancora del tutto aperte.

A rilanciare accuse e indiscrezioni è stato l'agente francese Bruno Satin nel corso di un'intervista rilasciata a RMC Sport. Nella sua scuderia ha avuto calciatori del calibro di Paul Pogba, Kalidou Koulibaly e il Kün Aguero. Le critiche sono state mosse in un'unica direzione, quelle della ormai celebre mamma Veronique, agente di Adrien.

"Quello che gli è successo è frutto dell'incompetenza delle persone che lo hanno accompagnato lì: viene consigliato dalla madre ma se fosse con un agente professionista ora giocherebbe in una delle top dieci squadre europee". Bruno Satin rincara la dose portando anche delle presunte prove a sostegno del suo pensiero: "A fine luglio ho parlato con il direttore sportivo dell'Atletico Madrid e mi ha detto: 'Ho avuto due conversazioni con la madre e ho interrotto subito perché mi stava spiegando dove avrebbe giocato suo figlio'. Stanca rapidamente tutti i professionisti, è insopportabile".

L'arrivo di Rabiot a Marsiglia è stato un qualcosa per certi versi inaspettato, se si pensa soprattutto che le voci di quest'estate parlavano di un calciatore volenteroso di giocare ancora la Champions League, cosa che questa stagione, invece, non accadrà. Bruno Satin non è l'unico che si è espresso in negativo sulla trattativa: diversi malumori arrivano anche dal Paris Saint Germain, storico rivale dell'OM e club in cui Rabiot ha giocato fino al 2019. Il difensore Marquinhos nella conferenza stampa di Champions League ha risposto con un secco "no comment" a chi gli chiedeva un parere e anche i tifosi parigini hanno manifestato il loro dissenso attraverso i social.

Gli unici contenti, in fin dei conti, sono i sostenitori del Marsiglia: con il loro nuovo centrocampista e il secondo posto in classifica dietro il PSG possono sognare in grande.

