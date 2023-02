Ligue 1: Messi fa vincere il Psg al 95'. Ma Neymar è a rischio per il Bayern  

francia

PSG-LILLE 4-3

Succede di tutto al Parco dei Principi nella ventiquattresima giornata di Ligue 1: il Psg batte 4-3 il Lille e conquista tre punti preziosissimi in campionato, ma rischia di dover fare a meno di Neymar per il ritorno di Champions League con il Bayern. Eppure, il match sembra mettersi subito nel migliore dei modi per i padroni di casa: al 17', infatti, è già 2-0 grazie a Mbappé e al brasiliano, che prima regala l'assist all'ex Monaco, poi raddoppia grazie al passaggio vincente di Vitinha. Sembra tutto in discesa, ma al 24' Diakité accorcia le distanze. Poi, ad inizio ripresa, il crollo: Neymar rimedia una brutta distorsione alla caviglia ed è costretto ad uscire, sostituito da Ekitike, mentre al 58' Verratti trattiene Djalo in area e provoca il rigore del 2-2 di David. Al 69', il Lille sembra completare la rimonta con Bamba, che scavalca Donnarumma, ma nel finale succede l'incredibile. All'87', Mbappé trova in scivolata il 3-3 in area su assist di Bernat, poi al 95' Lionel Messi segna direttamente su punizione grazie anche all'aiuto del palo alla sinistra di Chevalier e fa esplodere il Parco dei Principi. Finisce così 4-3: il Psg torna alla vittoria dopo il ko con il Monaco, ma incrocia le dita per le condizioni di Neymar. Le prossime ore saranno decisive per capire se il brasiliano potrà aiutare la squadra di Galtier a rimontare il Bayern in Champions League.