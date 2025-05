Concacaf Champions Cup, Cruz Azul in finale contro Vancouver

L'attaccante Angel Sepulveda ha segnato su rigore il gol decisivo che ha consentito al club del Cruz Azul di battere per 1-0 il Tigres UANL nel derby messicano, qualificandosi per la finale della Concacaf Champions Cup, dove affronterà i Vancouver Whitecaps. "Sono riuscito a contribuire alla vittoria di oggi e alla qualificazione per l'attesissima finale", ha detto Sepulveda. "Siamo orgogliosi di essere tornati in finale, è un grande passo e meritiamo di vincere, rispettiamo Vancouver, ma proveremo a vincere". La gara di andata della serie si è conclusa con un pareggio per 1-1. I Whitecaps hanno battuto l'Inter Miami di Lionel Messi dall'altra parte del tabellone. Le squadre messicane hanno vinto nove delle ultime 10 finali del torneo. Il Cruz Azul ha battuto il Club America nel turno precedente, accedendo alle semifinali per la prima volta dal 2022 e ora punta a eguagliare il suo rivale cittadino come club della regione con sette titoli.