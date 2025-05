Bayern scudetto in arrivo, primo titolo per Kane

-SPAGNA: il titolo rimane in bilico, almeno fino al Clasico dell'11 maggio, ma il +4 e una condizione ottimale rendono il Barca favorito. Dopo il 3-3 con l'Inter, e in attesa del ritorno al Meazza, ora giocherà in casa del Valladolid. Ma a stare in subbuglio è il Real Madrid, che si separerà da Carlo Ancelotti. Per ragioni di opportunità (non vuole andare via accordandosi per non rinunciare ai 13 mln del suo contratto) aspetta di essere esonerato dal presidente Perez, convinto di puntare su Xabi Alonso. Intanto però la squadra spera in una disattenzione del Barca e vuole incamerare i tre punti in casa col Celta. Il clou della giornata è il derby basco tra una Real Sociedad in tono minore e un Athletic quarto. Il quinto posto Champions se lo giocano Villarreal e Betis, separate da un punto, che hanno due impegni facili con Osasuna e Espanyol. Domani: 14 Alaves-Atletico, 16.15 Villarreal-Osasuna, 21 Valladolid-Barcellona. Domenica 4: 14 Real-Celta, 16.15 Siviglia-Leganse, 18.30 Espanyol-Betis, 21 Real Sociedad-Athletic.