Como, Fabregas: "Dele Alli deve continuare a lavorare bene"

Nonostante il Como abbia raggiunto la salvezza aritmetica, Cesc Fabregas non vuole cali di concentrazione e punta a far bene anche contro il Parma. Tutto ciò lo ha ribadito nel corso della conferenza stampa della vigilia dove il tecnico iberico ha fatto il punto anche sulla condizione dei suoi giocatori: "La partita di Parma è importante per noi, per crescere ancora, voglio vedere i miei ragazzi a che punto sono. Gioca chi vedo bene in allenamento, il posto lo si guadagna in settimana. Azon non si è allenato per un problema al ginocchio, Dele Alli deve continuare a lavorare: ha avuto l'opportunità a Milano, ha preso il rosso, poi si è fatto male, quando arriva il momento arriva. Douvikas si è allenato bene, ci sono tutti gli altri tranne Sergi Roberto e Dossena che sono fuori per problemi fisici".