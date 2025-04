Atletico Madrid, duro attacco al Real: "Smettete di rovinare l'immagine del calcio spagnolo"

Si aggiunge un nuovo capitolo nella clamorosa polemica scoppiata tra la Liga e il Real Madrid alla vigilia della finale di Coppa del Re. Quando le acque sembravano essersi finalmente calmate dopo una giornata storica - in negativo - per il calcio spagnolo, a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato infatti l'Atletico Madrid, che è entrato in scena attaccando apertamente i "cugini" per il teatrino inscenato nelle scorse ore contro gli arbitri e la Federazione: "Quello che è successo è insopportabile. Smettete di rovinare l'immagine del calcio spagnolo", è il messaggio, che non lascia spazio a interpretazioni, pubblicato sui canali social del Club.