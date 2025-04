L'arbitro della finale di Coppa del re in lacrime: "Dicono a tuo figlio che suo padre è un ladro, è dura..."

"Quando tuo figlio va a scuola e gli dicono che suo padre è un ladro e torna a casa piangendo, è una vera sofferenza". Ricardo De Burgos Bengoetxea, l'arbitro designato per la finale di Coppa del re tra Barcellona e Real Madrid, in programma sabato alle 22 a Siviglia, è scoppiato a piangere nella conferenza stampa della vigilia. "Quello che faccio è cercare di educare mio figlio, dirgli che suo padre è onesto, che commette errori come qualsiasi altro atleta. È davvero dura, non lo consiglio a nessuno - ha detto il direttore di gara, nel mirino di Real Madrid TV, come del resto tutta la categoria arbitrale, per gli errori commessi ai danni della squadra di Carlo Ancelotti. "Il giorno in cui me ne andrò da qui, voglio che mio figlio sia orgoglioso di ciò che suo padre era e di ciò che è l'arbitraggio, che ci ha trasmesso tanti valori - ha detto ancora - Non è giusto, visto quello che stanno passando molti miei colleghi, non solo nel calcio professionistico".