Premier League: il Liverpool è campione d'Inghilterra

Bastava un punto, ma il Liverpool decide di festeggiare alla grande: travolge 5-1 il Tottenham e si laurea per la ventesima volta campione d'Inghilterra, e con quattro turni d'anticipo. Eppure, un brivido sulla schiena dei Reds che invadono Anfield arriva al 12', quando da calcio d'angolo arriva il colpo di testa di Solanke che fulmina Alisson. L'1-0 per gli Spurs dura però soltanto cinque minuti, poi Salah serve sul filo del fuorigioco Szoboszlai che mette dentro per Luis Diaz, bravo a spingerla in porta. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, poi arriva la convalida e il conseguente 1-1. Galvanizzata dal pareggio che già significherebbe titolo, la squadra di Slot trova il sorpasso otto minuti dopo con un incredibile sinistro di Mac Allister sotto la traversa. La Premier si avvicina ulteriormente al 34', quando sugli sviluppi di calcio d'angolo Gakpo raccoglie e spedisce la palla all'angolino. E alla festa non poteva mancare Salah: al 63', l'egiziano riceve da Szoboszlai e col sinistro batte Vicario sul primo palo, esultando con tanto di selfie sotto la Kop. Infine, ci si mette anche la sfortuna per gli Spurs, visto che, sei minuti dopo, l'autogol di Udogie in allungo per evitare il tap-in di Salah porta al 5-1 per i padroni di casa. I 20' successivi recupero compreso sono soltanto un conto alla rovescia che si conclude con la festa del Liverpool, campione d'Inghilterra per la ventesima volta nella sua storia. Un vero capolavoro per Slot, che fa centro al primo anno da successore di Klopp.