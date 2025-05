Chelsea, Maresca: "Serata perfetta, ora completiamo l'opera in casa"

Enzo Maresca è un passo al condurre il Chelsea in finale di Conference League. La vittoria per 4-1 in casa del Djurgarden certifica lo strapotere dei Blues che ora possono guardare con fiducia al ritorno a Londra: "È stata una serata perfetta, una semifinale importante e un ottimo risultato. Ora dobbiamo restare concentrati sul ritorno - ha spiegato Maresca ai microfoni di TNT Sports -. I primi 70 minuti sono stati buoni, poi negli ultimi 20 minuti abbiamo un po' abbassato il ritmo. Ma non possiamo permetterci cali, non possiamo rilassarci, altrimenti diventa complicato. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma ora dobbiamo completare il lavoro in casa".