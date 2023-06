Ligue 1: il Psg chiude con una sconfitta, il Rennes va in Europa League. Lille in Conference

FRANCIA

Galtier cade 3-2 contro il Clermont, i rossoneri chiudono al quarto posto. Retrocede l’Auxerre, salvo il Nantes

© Getty Images Ultimi verdetti in Ligue 1: nella 38a giornata è il Rennes a prendersi il quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima Europa League, battendo il Brest 2-1. Il Lille, che non va oltre l’1-1 con il Troyes, si deve accontentare del quinto posto, che significa Conference League. Retrocede l’Auxerre, sconfitto 3-1 dal Lens, mentre il Nantes (1-0 sull’Angers) resta nel massimo campionato. Il Psg chiude perdendo 3-2 contro il Clermont.

PSG – CLERMONT 2-3

Chiude con una sconfitta il Paris Saint-Germain, 3-2 contro il Clermont. Prima frazione di gioco incredibilmente movimentata: al 7’ gli ospiti passano in vantaggio, ma la rete di Kyei viene annullata dopo il controllo del Var. Dopo lo spauracchio del vantaggio ospite i parigini iniziano a spingere. Al 16’ la squadra di casa passa in vantaggio con il gol di Sergio Ramos (all’ultima in maglia Paris come Messi), su assist di Vitinha. Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio, con il calcio di rigore trasformato dal solito Kylian Mbappé. Passano meno di centottanta secondi e il Clermont accorcia le distanze, grazie a Gastien, al 24’. La giornata storta di Kyei continua, quando al 37’ fallisce il calcio di rigore del possibile 2-2. Il pareggio è comunque nell’aria, e arriva puntale nel recupero del primo tempo: al 46’ è Zeffane a bucare per la seconda volta Donnarumma, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi in parità, sul 2-2. Nella ripresa la formazione allenata da Gastien preme sull’acceleratore con coraggio, e al 63’ completa la sontuosa rimonta: Rashani innesca Kyei, che questa volta non sbaglia e si fa perdonare con la rete del 3-2. Gli undici di Galtier provano a rimettere in piedi la partita nel finale, ma al triplice fischio il tabellino recita 3-2. Vince il Clermont, che chiude all’ottavo posto. Finisce male la stagione del Psg, già laureatosi campione, ma con soli 85 punti.

I VERDETTI DI EUROPA LEAGUE, CONFERENCE LEAGUE E SALVEZZA

Il Lille butta via clamorosamente il quarto posto, pareggiando 1-1 in casa del Troyes già retrocesso. I Mastini passano in vantaggio al 52’ con Diakité, ma al 72’ arriva il pareggio firmato da Rony Lopes. La squadra di Fonseca, anche sfortunata con tre gol annullati, deve accontentarsi del quinto posto, che significa Conference League. La qualificazione per la prossima Europa League viene strappata dal Rennes, vittorioso 2-1 in casa del Brest. I rossoneri staccano il pass per la seconda competizione europea grazie alla doppietta di Bourigeaud (13’, 49’), intervallata dalla rete dei padroni di casa di Belkebla (36’). Nulla da fare invece per il Monaco, che perde in casa 2-1 contro il Tolosa. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti stappano la partita al 70’ con Aboukhlal, ripresa otto minuti più tardi dal solito Ben Yedder. Nel finale la squadra di Montanier si prende la vittoria, grazie alla gran botta da fuori area di Healey, a tempo praticamente scaduto (94’). Dopo Angers, Ajaccio e Troyes retrocede anche l’Auxerre. La squadra di Pelissier cade 3-1 tra le mura casalinghe contro il Lens. I Sangueoro trionfano grazie alla doppietta di Claude-Maurice (19’, 48’) e alla rete del solito Openda (78’), condannando gli avversari all’approdo in Ligue 2 e chiudendo la stagione con 84 punti, a una sola lunghezza dal Psg. In contemporanea, il Nantes supera 1-0 l’Angers. I Canarini stappano la partita al 16’ con Ganago, trovando i tre punti necessari per la salvezza.

LE ALTRE PARTITE

Si toglie un’ultima soddisfazione in Ligue 1 l’Ajaccio (già retrocesso), che batte 1-0 di misura il Marsiglia. Gara a ritmi bassi, con poche occasioni. La squadra di Tudor, all’ultima sulla panchina dell’OM, gestisce il possesso palla per tutti i 90 minuti, ma i padroni di casa passano all’88’ grazie al gol di Vidal. Sonora sconfitta per il Lione, che cade 3-1 in casa del Nizza. I rossoneri vanno avanti di tre reti, con l’autogol di Boateng (5’), il colpo di testa di Laborde (28’) e il sinistro del solito Moffi (33’). Inutile il gol di Jeffinho, al 41’, su assist di Cherki. Bella rimonta del Montpellier, che ribalta il Reims 3-1: vantaggio biancorosso con Balogun al 28’, poi nel secondo tempo la doppietta di Wahi (54’, 76’) intervallata dal sinistro di Nordin (59’). La doppietta di Roman Faivre regala il successo casalingo al Lorient, 2-1 sullo Strasburgo. L’ex giocatore del Lione apre le danze al 10’ e raddoppia al 36’. Gli ospiti accorciano al 57’ con Bellegarde, ma i padroni di casa reggono nel finale e chiudono la stagione con i tre punti.