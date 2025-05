Verona, Zanetti: "Inter sfida che servirà per affrontare le nostre tre finali"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter, il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti è stato chiaro: "La salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, facendo punti. La prestazione con il Cagliari è stata negativa, ed è arrivata dopo dieci ottime partite disputate. Il vantaggio sulla terzultima in classifica è ancora interessante, anche se non ci mette ancora al riparo, per essere tranquilli dovremo provare a vincere tutte le partite da qui alla fine e fare prestazioni migliori. Lunedì volevamo fare un altro tipo di partita e l'abbiamo sbagliata. Ora non dobbiamo complicarci la vita da soli con pensieri negativi. Abbiamo già superato momenti difficilissimi durante la stagione: sappiamo cosa dobbiamo fare ora per farlo e cosa dobbiamo mettere in campo. Dobbiamo avere le idee chiare sulle soluzioni. Mancano 25 giorni alla fine, poi faremo i conti. Per domani dietro le scelte sono abbastanza obbligate. Rientrerà Daniliuc, abbiamo Valentini e c'è da fare una scelta tra Frese e Slotsager, che è da tanto che non gioca. Dovremo anche considerare che questi giocatori non hanno molti minuti nelle gambe, dovremo pensare anche ai cambi. Per quanto riguarda il centrocampo abbiamo sofferto con il Cagliari. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di diverso, dobbiamo fare in modo che resti un caso isolato. Devono aumentare condizione e cattiveria. Ora c'è un'altra opportunità contro una squadra fortissima, ma domani dobbiamo mettere in campo una prestazione che ci prepari a tre finali che poi ci mancheranno per arrivare all'obiettivo".