In Spagna: Messi all’Al-Hilal, il 6 giugno l'annuncio

DALLA SPAGNA

Il fuoriclasse argentino starebbe per dire sì a una proposta faraonica. Ma a Barcellona Xavi non si arrende

© Getty Images "Qui le porta sono aperte" aveva detto solo pochi giorni fa il tecnico del Barcellona Xavi ma Leo Messi avrebbe scelto l'Arabia Saudita. Lo riporta il quotidiano catalano Sport, che cita fonti interne al club blaugrana, e addirittura annuncia che l'Al Hilal ufficializzerà l'ingaggio del 35enne campione del mondo con l'Argentina, che stasera giocherà l'ultima partita col Psg, il prossimo martedì 6 giugno. In ogni caso i blaugrana non si arrendono: "La priorità è chiara, ho parlato con Messi e vorrei che tornasse. Dipende da lui", ha detto Xavi alla vigilia dell'ultima gara di Liga in casa del Celta Vigo.

A convincere Messi sarebbe stato il faraonico contratto proposto alla Pulce dai sauditi - si parla di 400 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto guadagna Cristiano Ronaldo all'Al Nassr - e il fatto che il difficile gioco di incastri che avrebbe potuto render possibile il suo ritorno al Barcellona non sia mai davvero iniziato: i blaugrana non sarebbero nelle condizioni di presentargli un'offerta formale visti i noti problemi economici e i pur frequenti contatti fra le parti non avrebbero portato a un avvicinamento concreto.

Stasera Messi giocherà la sua ultima partita con il Psg, poi sarà libero. L’annuncio di una nuova (dorata) avventura sarebbe ormai imminente.

