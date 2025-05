Torino, Vanoli: "Ricci e Lazaro non ci sono per due motivi diversi"

Paolo Vanoli è pronto a incontrare il suo recente passato, tuttavia non potrà farlo con alcune delle sue punte migliori. Il tecnico del Torino ha parlato nella conferenza stampa della vigilia al match contro il Venezia spiegando come alcuni giocatori chiave potrebbero esser assenti: "Ricci non ci sarà, la tendinopatia gli dà fastidio. Lazaro sarà squalificato ma rientra Gineitis. Ilic sta bene, tutti gli altri pure. Era difficile sostituire Lazaro, l'ho fatto con Gineitis che ha interpretato bene il ruolo ma mancava pure lui per squalifica...Per fortuna abbiamo lavorato su quel sistema di gioco e abbiamo fatto così, mentre nella seconda parte c'erano Lazaro e Vlasic da poter inserire. E' stata una scelta determinata dal fatto di non avere un sostituto largo a destra. Lazaro e Vlasic erano rientrati all'ultimo. E con il Venezia? Decideremo, abbiamo Gineitis".