Udinese, Runjaic: "Contro il Cagliari confermarci e fare punti"

"Un buon risultato (il pareggio contro il Bologna, ndr) aiuta sempre, poi abbiamo disputato una buona partita contro una squadra in forma e ci siamo meritati quel punto. Questo però non ha cambiato come lavoriamo, non lavoro in base ai risultati fatti. Ovviamente abbiamo fatto qualche aggiustamento, contro il Bologna è stata importante la costanza. Ora ci aspetta il Cagliari in trasferta, lo stadio sarà tutto esaurito, ci sarà una bella atmosfera. Dovremo confermarci e fare punti". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. "Non è giusto pensare al prossimo anno in questo momento, finora abbiamo fatto un buon lavoro, domani ci aspetta il Cagliari. Abbiamo ancora dodici punti a disposizione, vogliamo fare una buona impressione - come abbiamo fatto per diversi tratti durante l'anno - e vogliamo chiudere bene la stagione. È determinante per iniziare con delle buone sensazioni l'anno nuovo, a fine stagione si traggono delle conclusioni e sulla base di quelle si costruisce. Io adesso, però, sono concentrato sul lavoro quotidiano e sulla preparazione dei prossimi impegni".