Serie B: il Palermo rimonta il Padova ed è solo in vetta, pareggia la Cremonese

PALERMO-PADOVA 2-1

Il Palermo accoglie il Padova al Barbera, dove sono gli ospiti a portarsi avanti al 7’: Pastina raccoglie il tiro sbagliato di Cocchi e trafigge Fortin, per il vantaggio degli euganei. I rosaneri incassano il colpo e in chiusura di primo tempo rispondono: Vavassori fa 1-1 al 44’, sul traversone di Johnsen. Inzaghi spinge allora i suoi nella ripresa, alla ricerca del gol partita, e all’83’ viene accontentato: a far felici i tifosi palermitani è ancora una volta Vavassori, di nuovo su assist di Johnsen. Il Palermo vince quindi 2-1 e si porta a 13 punti: è vetta solitaria della classifica, in attesa che in campo scenda anche il Mantova. Chiude invece in dieci il Padova, vista l’espulsione di Carissoni nei minuti di recupero.