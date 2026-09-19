Serie B: il Palermo rimonta il Padova ed è solo in vetta, pareggia la Cremonese

La 5ª giornata di Serie B vede il successo per 2-1 del Palermo sul Padova al Barbera, con i rosanero di Inzaghi che salgono così da soli in vetta alla classifica, in attesa che in campo scenda anche il Mantova: Pastina porta in vantaggio gli ospiti, ma la doppietta di Vavassori ribalta tutto a favore dei siciliani. Sorride pure il Benevento, che batte 1-0 la Carrarese allo Stadio dei Marmi, grazie a Prisco. Impattano invece 0-0 Cremonese ed Entella allo Zini.
PALERMO-PADOVA 2-1
Il Palermo accoglie il Padova al Barbera, dove sono gli ospiti a portarsi avanti al 7’: Pastina raccoglie il tiro sbagliato di Cocchi e trafigge Fortin, per il vantaggio degli euganei. I rosaneri incassano il colpo e in chiusura di primo tempo rispondono: Vavassori fa 1-1 al 44’, sul traversone di Johnsen. Inzaghi spinge allora i suoi nella ripresa, alla ricerca del gol partita, e all’83’ viene accontentato: a far felici i tifosi palermitani è ancora una volta Vavassori, di nuovo su assist di Johnsen. Il Palermo vince quindi 2-1 e si porta a 13 punti: è vetta solitaria della classifica, in attesa che in campo scenda anche il Mantova. Chiude invece in dieci il Padova, vista l’espulsione di Carissoni nei minuti di recupero.
CREMONESE-ENTELLA 0-0
Lo Zini fa da sfondo a Cremonese-Entella, match che non regala grandi emozioni nel primo tempo, che infatti si chiude a reti bianche, dopo la respinta di Del Frate sul tiro di Bonazzoli al 42’. In avvio di ripresa è invece Agazzi a rispondere alla conclusione di Guiu, mentre al 70’ è Gerli a colpire un palo per la Cremo. Al triplice fischio regge, quindi, lo 0-0.
LE ALTRE PARTITE
Festeggia una vittoria il Benevento, che si impone 1-0 sulla Carrarese allo Stadio dei Marmi: decide Prisco al 66’.