Tennis: Cobolli batte Tiafoe e vince l'Atp 500 di Acapulco

"Da bambino sognavo questo momento. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me". Così Cobolli durante la premiazione. "Sono molto orgoglioso non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto. Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d'oggi, quindi sono davvero felice". Il romano è il quarto tennista nato negli anni 2000 a vincere titoli ATP su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils. Quello conquistato da Flavio ad Acapulco è il titolo n.110 del tennis tricolore maschile nell'Era Open.